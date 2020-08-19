صندوق تحيا مصر: وفرنا 15 ألف بدلة عزل واقية ومليون كمامة

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، التي أطلقها الصندوق كانت تستهدف المشاركة مع كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن المبادرة قطعت شوطا مهما في الفترة الماضية من خلال 4 مراحل جرى تنفيذ فيها بعض القوافل، حيث وصلت إلى 360 ألف أسرة، وجرى إمدادها بكل ما يتعلق بمواد الإعاشة من مواد غذائية ولحوم ودواجن وغيرها.

وتابع، أن الصندوق تواصل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للأدوية، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ وفر الصندوق 15 ألف بدلة عزل واقية ومليون كمامة لمستشفيات الحميات والعزل على مستوى الجمهورية.

وشدد مختار، على أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الموجة الأولى للفيروس بفضل تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الصندوق مستمر في بند رعاية الأسر الأولى بالرعاية لتوفير المواد الغذائية وغيرها بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي.