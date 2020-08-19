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علي مهران الفائز في انتخابات الشيوخ بأسيوط: المواطن أثبت أنه واعٍ

كتب:

سعاد أحمد
07:01 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ

الدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور على مهران، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية بأسيوط، أن الانتخابات سارت فى جو من الهدوء، ولم يتخللها أي مشاكل، لافتًا إلى أن المواطن الأسيوطى أثبت أنه واعٍ، وأنه قادر على اختيار ممثليه، وهذا يتجلى في التفاوت في عدد الأصوات والتنوع في الاختيار.

وأضاف أن الدولة يسرت كل السبل للعملية الانتخابية، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية، رغم تشكيك كثيرين فى قدرة الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق فى ظل هذه الظروف.

 

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