محافظ جنوب سيناء يطالب بتزويد الطرق بمناطق عبور لتقليل الحوادث

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، باعتماد المعاير الدولية أثناء رصف الطرق من خلال الكود العالمي، وتزويد الطرق بمناطق عبور من أجل تقليل نسب الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري، الذي عقده المحافظ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ووفد وزارة التعليم العالي المشرف على جامعة الملك سلمان، ورؤساء المدن ومديري المديريات، وإدارات الديوان العام.

وشدد اللواء خالد فودة، خلال الاجتماع على كافة قيادات المحافظة ورؤساء المدن بالعمل على تدريب صف ثاني وتدريب الكوادر البشرية في كل قطاعات المحافظة.

ودعا وفد وزارة التعليم العالي المشرف على جامعة الملك سلمان لأن يتفقد منشآت الجامعة بأفرعها الثلاث بمدن رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، للتنسيق مع رؤساء المدن المعنية حول مد مقرات الجامعة بالخدمات، وتجهيز محيط المقرات بسور شجري لمراعاة المساحات الخضراء، والتعاون مع المجتمع المحلي والجمهور واستغلال المرافق وتنسيق الخدمات وإنهاء كافة الأعمال المتبقية.

وأكد المحافظ أن الجامعة تستوعب 1500 طالب وطالبة، في أفرعها الثلاثة وهي تحت المعايير الحكومية، ولا تهدف للربح بل لتغطية مصاريفها تحت شراكة دولية، وسيجري توفير منح دراسية بالجامعة لأبناء محافظة جنوب سيناء.