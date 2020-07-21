نائب مطروح: الانتهاء من إنشاء أول كوبري مشاه بالحمام للحد من الحوادث

أعلن نائب مطروح صلاح عياد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إنشاء أول كوبري مشاة في مدينة الحمام، يربط بين مدخل المدينة وطريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي الدولي.

والتقى النائب، اليوم، مع العميد أسامة الشرقاوي مدير عام مشروعات قطاع غرب للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد حسام القيادة العامة للمرور، خلال متابعة اللمسات النهائية، مع اقتراب تسليم الكوبري.

وقال النائب إن الكوبري سيحد من الحوادث الكائنة على الطريق الدولي "مطروح - الإسكندرية" خلال عبور المواطنين الطريق الدولي للدخول والخروج من مدينة الحمام.