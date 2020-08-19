"الصحة العالمية": تجارب اللقاح الروسي لم تكتمل

أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 21 مليون أصابة حول العالم بفيروس كورونا المستجد، و2 مليون إصابة في إقليم شرق المتوسط.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، اليوم، أن هناك تتعاون مع الجهات والهيئات لتسريع اللقاحات، لافتة إلى أن هناك 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية، و132 لقاحا في مرحلة التقييم ما قبل السريرية.

وأكدت الحجة أن تطوير لقاح فيروس كورونا هو الأمر أكثر إلحاحا، لافتا إلى أننا نسعى للوصول للقاح فعال بنهاية العام، وتابعت قائلة: "رغم تفاؤلنا الحذر لا يجب الاعتماد على اللقاح المستقبلية وعليه يجب اتباع التدابير الاحترازية لاكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها وحماية تنفسنا والمحيطين بنا وترك مسافة آمنة والبعد هم الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة وغسل الأيدي بشكل مستمر".

وأضافت أن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الصحية في روسيا لمتابعة مستجدات اللقاح الروسي، ولكن مرحلة التجارب السريرية لم تكتمل إلى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه.

وحرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.

تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.