احتجاز 46 مصابًا بكورونا بمستشفيات النجيلة والحميات والصدر بمطروح

أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد فى مستشفيات العزل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للعلاج اللازم وتستجيب له.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن مستشفى عزل النجيلة سجلت 32 مريضًا بكورونا، فيما سجلت مستشفى الصدر بمطروح 10 حالات، ومستشفى الحميات 4 حالات، لافتًا إلى وجود حالتين اشتباه بمستشفى الحمام المركزي، وجارٍ إجراء تحاليل لهما للتأكد من إصابتهما من عدمه.

وأشار "علي" إلى أن جميع المستشفيات المركزية بها غرف فرز، وحال دخول أي حالة يشتبه بها توضع في هذه الغرف، وتُجرى له مسحة وتحاليل.