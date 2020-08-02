صور.. وكيل "صحة مطروح" يتفقد أكشاك المشورة الطبية للتوعية ضد كورونا

تفقد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، أكشاك الخدمة الطبية الجديدة والموجودة بالقرى السياحية والتى تقدم المشورة والتوعية الصحية للمواطنين والخاصة بفيروس كورونا.

وقال "البلتاجى"، بالأمس، إنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة، بدأت أول تشغيل، للمنافذ التى أقامتها وزارة الصحة، كى تقدم المشورة الطبية لرواد الساحل الشمالى من القرى السياحية والفنادق والمنتجعات، والتوعية الصحية للمواطنين والخاصة بفيروس كورونا، وذلك لوجود أعداد كبيرة من المواطنين فى الساحل مع إجازة العيد، والإقبال فى موسم الصيف.

وتابع "البلتاجى" من خلال زيارة ميدانية، مستشفيات الطريق الساحلى، فى المنطقة الواقعة بين "العلمين - الحمام" وتفقد الخدمات الصحية المقدمة بها، كما قام بالمرور على المستشفيات ووحدات الإدارة الصحية بالعلمين والحمام للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.