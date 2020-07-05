وكيل "صحة مطروح": مستشفى النجيلة تعمل بكامل طاقتها

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مستشفى النجيلة المركزى تعمل، اليوم الأحد بكامل طاقتها لاستقبال المرضى، وإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات.

وقال "البلتاجى"، إن مستشفى النجيلة فتحت أبوابها منذ أمس السبت وتستقبل المرضى من أهالى النجيلة والقرى والنجوع والمناطق المجاورة، كما تجري العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات من خلال الطاقم الطبى بالمستشفى.

وأضاف البلتاجي، أن مستشفى النجيلة استقبلت المرضى بعد الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم العميق للمستشفى عدة مرات وصلت 5 مرات عقب إخلاء المستشفى من مرضى العزل.