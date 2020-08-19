الذهب يهبط دون 2000 دولار مع ارتفاع العملة الأمريكية
كتب:
وكالات
11:48 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ارشيفية
هبط الذهب عن ألفي دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم، في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.
وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى2002.40 دولار.
وقالت مارجريت يانج من ديليفكس: "الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار".
وتابعت: "سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح".
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية، وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.