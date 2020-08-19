الهند تسجل 64531 إصابة جديدة و1092 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليونين و767 ألفا و274 حالة، عقب تسجيل 64 ألفا و531 حالة.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 52 ألفا و889 حالة، وذلك عقب تسجيل 1092 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019، بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.