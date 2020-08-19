إيرادات "توأم روحي" تقترب من 100 ألف في أول يوم عرض

بدأ عرض فيلم "توأم روحي" منذ أمس بدور العرض بحفل الساعة 7 مساء، كما أعلن منتج الفيلم أحمد السبكي.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 94 ألفًا و549 جنيه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

"توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذي جرى عرضه في موسم شم النسيم عام 2018، وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، ومن تأليف هشام ماجد وشيكو.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح، تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.