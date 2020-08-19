إسرائيل تستفز السودان وتعلن: مباحثات لاتفاق سلام بين الخرطوم وتل أبيب

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك مباحثات بين السودان وإسرائيل، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز"، اليوم، في تصريح يأتي وسط أزمة بعد تصريحات لمتحدث "الخارجية" السودانية عن التطبيع مع إسرائيل انتهت بإقالته من منصبه.

وأعرب "كوهين" عن أن "تل أبيب" تأمل في التوصل لاتفاق سلام مع "الخرطوم"، مشيرا إلى أن مباحثات تجرى مع السودان وعدد من الدول الأفريقية والعربية.

وقررت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، إعفاء المتحدث باسمها حيدر بدوي من منصبه، وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى وفقًا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، أمس، استغرابها لتصريحات صادق بشأن العلاقات مع إسرائيل، قائلة إنَّ هذه التصريحات "أوجدت وضعًا ملتبسًا يحتاج إلى توضيح".

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنَّه "لم يتمّ تكليف الناطق باسم الوزراة الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية، قال في تصريحات أمس، إنَّه ليس هناك سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل، متابعًا: "لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل".

وتابع متحدث الخارجية السودانية، في تصريحات مساء أمس: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت، والبلدان سيجنيان فوائد وثمارًا من عقد اتفاق سلام".