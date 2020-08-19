عمر كمال وحسن شاكوش يهنئان تامر حسني: نجم العالم (فيديو)

"كل سنة وإنت طيب ومن قلبي قريب.. والسنة دي معايا واللي جاي ويايا.. يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب يا كل الحبايب"، من كلمات أغنية تامر حسني "كل سنة وإنت طيب"، التي اختارها عمر كمال وحسن شاكوش، لتهنئة "تامر" بعيد ميلاده، والذي احتفل به يوم 16 أغسطس الماضي.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو يجمعه وحسن شاكوش، يوجهان خلالها التهنئة للفنان تامر حسني بعيد ميلاده، وتأكيدهما "معلش جت متأخرة بس حبينا نقول لنجم الجيل كل سنة وأنت طيب".

وقال عمر كمال، "الفيديو ده للنجم الكبير، نجم مصر والعالم العربي ونجم الجيل، كل سنة وإنت طيب ومبدع ومكسر الدنيا ومعانا في حياتنا".

وقال حسن شاكوش، "كل سنة وإنت طيب يا عالمي بنحبك، والسنة الجاية تكون أحسن من اللي قبلها وعقبال مليون سنة يا نجم العالم".

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بـ"فيس بوك": "الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيا دايماً، وأصحاب كل سنة يعملولي مفاجأه من غير مايقولوا بس بقفشهم برضه وبعرف و بضطر اتفاجيء تقديراً لمجهودهم".

وتابع: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقراه و بسمعه منكم و بشكر كل أهلي وأصحابي و فريق عملي، وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية وأمايا وآدم مليون شكراً يا أغلى الناس".

وانتهى تامر حسني من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

كما انتهى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الصيف الجاري.