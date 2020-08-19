رئيس التحرير

محمود مسلم

برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا للفريق حتى 2022

كتب:

أحمد أبو الليل
12:23 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
كومان

كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، تولي الهولندي رونالد كومان، رسميا، القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفا للإسباني كيكي سيتين، الذي تمت إقالته بشكل رسمي، بعد الخسارة المذلة أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشف الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، أن رونالد كومان أصبح مديرا فنيا لبرشلونة خلفا لكيكي سيتين، موضحا أن عقده حتى 30 يونيو 2022، وسيتم تقديمه الساعة السابعة مساء اليوم، بتوقيت إسبانيا.

مزيد من التفاصيل هنا

 

اقرأ المزيد:

دروس من هزيمة برشلونة

جماهير برشلونة تختار تشافي لخلافة سيتين بعد فضيحة بايرن ميونيخ

6 أندية هزت عرش برشلونة بنتائج ساحقة في الشامبيونزليج

كوميكسات ساخرة من هزيمة برشلونة "ارحموا عزيز قوم ذل"

عمرو أديب عن هزيمة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود أو عرق