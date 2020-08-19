"التضامن" عن مصير "طفلة كفر الشيخ": ننتظر النيابة

قال محمد يوسف، رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم في انتظار قرار النيابة بشأن الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية، 9 سنوات، والتي تم تعذيبها وحرق أجزاء كبيرة من جسدها، على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية، لافتا إلى أن النيابة هي التي تحدد إذا ما كانت ستعود إلى ذويها أم سيتم إيوائها في إحدى دور الرعاية، مؤكدا على أنها مازالت في المستشفى.

وأضاف رئيس وحدة التدخل السريع لـ"الوطن"، إنه في حال صدور قرار بعودتها لذويها سيتم عمل بحث للعائلة، ودراسة وضع الأسرة ماليا واجتماعيا، إلى جانب تقديم كل أوجه الدعم النقدي لأسرتها، ومتابعة الأسرة بشكل دوري، وفي حال اتخاذ قرار بإيوائها بإحدى دور الرعاية سيتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا، حتى تتحسن للأفضل، بالتنسيق مع لجنة الإغاثة الطبية.

واستمعت نيابة كفر الشيخ، لأقوال الطفلة التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، وذلك عقب قيام ضابط مفصول وزوجته المغربية بتعذيبها وحرق أجزاء كبيرة من جسدها، والذي جرى القبض عليهما.

وقالت الطفلة، إنها تعمل خادمة عند الضابط المفصول وزوجته المغربية، واعتاد كلاهما تعذيبها بإلقاء المياه الساخنة عليها، وكذا إلقاء مادة سائل الكلور على أماكن الحروق التي جرى سكب المياه الساخنة عليها، مشيرة إلى أنهم لم يكتفيا بذلك بل واصلا وصلة التعذيب بقص شعرها، وإطفاء السجائر في أماكن حساسة من جسدها، وقطّعوا أجزاء بسيطة من أذنها بآلة حادة، دون معرفة أسباب فعلهما ذلك سوى معاملتها كخادمة تستحق العقاب من نفس النوع بسبب تأخرها في تنفيذ طلباتهما أحيانًا.