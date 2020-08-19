سيمون تهنئ الهضبة بعودته للتمثيل بصورة من "أيس كريم في جليم"

هنأت الفنانة سيمون، الفنان عمرو دياب، على عودته للتمثيل مجددًا.

وكانت سيمون، شاركت الهضبة عمرو دياب، بطولة فيلم "أيس كريم في جليم" عام 1992، تأليف مدحت العدل، وإخراج خيري بشارة، بطولة عزت أبو عوف، حسين الإمام، أشرف عبدالباقي، جيهان فاضل، علي حسنين.

وكانت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، أعلنت عن تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

و بهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وكتبت سيمون، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "مبروك العودة للتمثيل، للفنان عمرو دياب وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله".

علمت "الوطن"، أن الفنان الكبير عمرو دياب، سيبدأ بعد أيام عقد جلسات عمل مطولة مع شركة نتفلكس من أجل وضع التفاصيل الأولية لمسلسله الجديد الذي تعاقد عليه مع الشبكة العالمية.

من المقرر أن ينتهي "دياب" خلال الأشهر الأربعة المقبلة من اختيار طاقم العمل الجديد، لكي يبدأ التصوير مع مطلع العام الجديد في أول ظهور درامي له بعد غياب 27 عاما.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة".

وأضاف "والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".