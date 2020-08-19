اقتراحات النواب توافق على إنشاء كلية للبترول والتعدين برأس غارب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن إنشاء كلية للبترول والتعدين بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات للتنفيذ.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء معهد لعلوم البرمجيات على غرار (M.I.T) بالولايات المتحدة الأمريكية، وطرح مبادرة مصرية لتعليم البرمجيات من خلال دبلومة أو برنامج مرحلي لتنمية مهارات البرمجة.

وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن إنشاء فرع لإحدى كليات جامعة الأزهر للطالبات على قطعة أرض مساحتها 19 قيراطا كائنة بناحية مدينة ههيا – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تركيب جهاز قسطرة مخية للتدخل في عمليات الجلطات الخاصة بالمخ بجامعة أسيوط.