المؤتمر: نستعد لجولة إعادة انتخابات الشيوخ بتعريف الناخبين ببرنامجنا

قال الربان عمر المختار صميدة، إن الحزب في حالة انعقاد دائم استعدادا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال التنسيق مع مرشحيه لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية وتعريف الناخبين ببرنامج الحزب داخل المجلس.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن دعايا مرشحي الحزب في الانتخابات تشمل توزيع برنامجهم الانتخابي على الناخبين والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب الجولات التعريفية التي سيقوم بها المرشحين بشكل فردي وسط المواطنين.

وتابع أن الحزب سيرسل رسائل SMS للناخبين لكسب تأييدهم لمرشحيه وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا على التزام الحزب بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتكثيف الدعاية الإلكترونية وحظر الاجتماعات والمؤتمرات.