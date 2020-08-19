"التضامن": إغلاق 4 حضانات في شهر لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أغلقت 4 حضانات؛ حضانتين في محافظة البحر الأحمر وأخرى في محافظة بني سويف وحضانة بالقليوبية، نظرا لعودتهما للعمل دون تصريح من الوزارة، وعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعادت الحضانات للعمل مرة أخرى بقرار من وزارة التضامن في الفترة من 15 يوليو الماضي، أي أن إغلاق الـ4 حضانات حدث خلال شهر واحد.

وأضاف شعبان لـ "الوطن"، أن وزارة التضامن أعلنت عن شروط إعادة فتح الحضانات وتشمل، وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات؛ خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعي عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.