بث مباشر.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ

بدأ الآن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض للإعلان الرسمي لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعا قبل الإعلان الرسمي، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، الذي يضم 10 قضاة، النتيجة النهائية للانتخابات، تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية عقب إعلانها رسميا في المؤتمر الصحفي.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.