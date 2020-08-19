بعد قليل.. وزير التعليم العالي يتحدث عن الجامعات الأهلية في بث مباشر

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر "فيس بوك"، عن بث حديث مهم للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنَّ رسالة الجامعات الأهلية الجديدة تقوم على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ كل جامعة تتكون من مجموعة من الكليات والمعاهد، وتحتوي كل كلية أو معهد مجموعة من الاقسام العلمية التي تحتضن اعضاء هيئة التدريس، ويتولى القسم العلمي طرح المقررات الدراسية التي تقع في نطاق تخصصه، ويضم المعامل التي تخدم المقررات الدراسية التي يطرحها القسم وكذلك التي تستخدم في تنفيذ الابحاث العلمية.

وتابع أنَّ الجامعات الأهلية ستوفر كل جامعة سكنًا للطلاب داخل الحرم الجامعي، على أن يدار بواسطة شركة متخصصة بجامعتي الجلالة والملك سلمان، وسيتمّ التعاقد مع جهات قريبة من الجامعة في جامعة العلمين، فضلاً عن توفير الجامعات مطعمًا وكافتيريا داخل الحرم الجامعي، يدار بطرق احترافية بواسطة شركات متخصصة.

وأكّد المصدر، أنَّ الجامعة ستوفر تأمينًا صحيًا للطلاب، إضافة إلى توفير الوحداث الصحية داخل الحرم الجامعي ونقاط الإسعاف.