رئيس التحرير

محمود مسلم

"التعليم العالي": الجامعات الأهلية تهدف للمنافسة العلمية عالميا

كتب:

أحمد أبوضيف
08:05 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية

قالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تهدف إلى المنافسة العلمية في مجال العلوم والتكنولوجيا و تنمية الثقافة، و الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية و الأفريقية، من خلال تقديم تعليم عل يدعم الابتكار و يخلق جيل قادر على الريادة إقليميا و عالمياً.

واوضحت الوزارة، عدد من المبادئ الأساسية تسمو الجامعات الأهلية الجديدة لتحقيقها، تتمثل في الآتي:

- تمثل مجموعة متكاملة من الكليات و المعاهد العلمية و التعليمية و البحثية ولها رؤية واضحة و تتميز كل منها في عدة مجالات .

- تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية محلياً و إقليمياً و دولياً.

-تبني معايير جودة عالمية تنمي قدرات الطالب و تكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعليم المستمر ليكون قادراً على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع .

-توفر بيئة مناسبة تساعد على القايم بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع " صنع في مصر " للمنافسة العالمية .

- تقدم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادر على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع .

-اختيار هيئة تدريس قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة ويمكن لها المشاركة و جذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات .

- تدار بطريقة اقتصادية تسمح بالوصول الي التمويل الذاتي لكفاة الانشطة بالجامعة، وتحقيق فائض يتم استثماره في التطوير المستمر .

- اختيار مجلس امناء من نخبة من رجال الاعمال والمثقفين القادرين على تسويق الجامعات وزيادة مواردها ومراقبة اعمال الاداراة.

-اختيار قيادات جامعية " رؤساء ونواب و عمداء "، من متخصصين لهم قدرة على القيادة و السعي للتميز العالمي خلال فترة وجيزة .

-وضع نظام شفاف لاختيار جميع العاملين بالجامعات يعتمد على الإعلان المفتوح و مواصفات محددة وواضحة لكل وظيفة و شروط تقدم و ضوابط اختيار واضحة و معلنة .

- وضع نظام لاختيار الطلاب واضح وشفاف و يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعليم وقادر على المثابرة في التحصيل مع توجيه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه و ينمي مهاراته .

 

اقرأ المزيد:

جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب تنسيق 2020

تبدأ 22 أغسطس.. مواعيد إدخال رغبات تنسيق كليات 2020

التعليم العالي تدرج جامعتي زويل واليابانية في تنسيق 2020

جولة في موقع تنسيق الثانوية العامة 2020

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 لكليات البنين والبنات