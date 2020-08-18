"التعليم العالي": الجامعات الأهلية تهدف للمنافسة العلمية عالميا

قالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تهدف إلى المنافسة العلمية في مجال العلوم والتكنولوجيا و تنمية الثقافة، و الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية و الأفريقية، من خلال تقديم تعليم عل يدعم الابتكار و يخلق جيل قادر على الريادة إقليميا و عالمياً.

واوضحت الوزارة، عدد من المبادئ الأساسية تسمو الجامعات الأهلية الجديدة لتحقيقها، تتمثل في الآتي:

- تمثل مجموعة متكاملة من الكليات و المعاهد العلمية و التعليمية و البحثية ولها رؤية واضحة و تتميز كل منها في عدة مجالات .

- تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية محلياً و إقليمياً و دولياً.

-تبني معايير جودة عالمية تنمي قدرات الطالب و تكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعليم المستمر ليكون قادراً على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع .

-توفر بيئة مناسبة تساعد على القايم بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع " صنع في مصر " للمنافسة العالمية .

- تقدم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادر على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع .

-اختيار هيئة تدريس قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة ويمكن لها المشاركة و جذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات .

- تدار بطريقة اقتصادية تسمح بالوصول الي التمويل الذاتي لكفاة الانشطة بالجامعة، وتحقيق فائض يتم استثماره في التطوير المستمر .

- اختيار مجلس امناء من نخبة من رجال الاعمال والمثقفين القادرين على تسويق الجامعات وزيادة مواردها ومراقبة اعمال الاداراة.

-اختيار قيادات جامعية " رؤساء ونواب و عمداء "، من متخصصين لهم قدرة على القيادة و السعي للتميز العالمي خلال فترة وجيزة .

-وضع نظام شفاف لاختيار جميع العاملين بالجامعات يعتمد على الإعلان المفتوح و مواصفات محددة وواضحة لكل وظيفة و شروط تقدم و ضوابط اختيار واضحة و معلنة .

- وضع نظام لاختيار الطلاب واضح وشفاف و يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعليم وقادر على المثابرة في التحصيل مع توجيه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه و ينمي مهاراته .