لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

أيام قليلة تفصلنا عن سباق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020، للالتحاق بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، أو حتى الأهلية، ورغم اعتماد عدد من الجامعات الأهلية الجديدة في العام الحالي، إلا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء عدد من هذه الجامعات، جعل الكثيرين يتساءلون عن ماهيتها؟ والفرق بينها وبين الحكومية والخاصة.

تستعرض "الوطن" الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

ما هي الجامعات الأهلية؟

هي جامعات شبة حكومية، بمصاريف أقل من الخاصة، غير هادفة للربح، حيث يتم إعادة ضخ فائض الدخل السنوي في ميزانية الجامعة للعام التالي.

وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وتهدف هذه الجامعات إلى التميز المبني على معايير الجودة المصرية والعالمية، كما أنها تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

تنسيق الجامعات الأهلية

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المقرر أن يكون تنسيق التقدم للجامعات الأهلية الجديدة كما يلي: 90% للطب البشرى و85 % للصيدلة، و75 % كليتي الهندسة والطب البيطري، و65% كليات والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، الصناعات التكنولوجية، و55% كليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.

ما هي الجامعات الأهلية الجديدة؟

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن دخول 4 جامعات أهلية جديدة في سباق تنسيق الثانوية العامة 2020، مما يتيح للطلاب الاختيار فيما بينها، وهي كالآتي:

جامعة الملك سلمان الدولية، ولها 3 مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

جامعة العلمين الدولية، ومقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.

جامعة الجلالة، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.

جامعة المنصورة الجديدة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

ما هي المناهج التي سيتم تدريسها في تلك الجامعات؟

تمثل هذه الجامعات مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة.

تتميز كل منها في عدة مجالات، مع تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا.

تبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر، ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع.

توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع "صنع في مصر" للمنافسة العالمية.

تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع.

نظام الدراسة في الجامعات الأهلية

تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية، بالساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية.

وتعرض الجامعات المصرية الأهلية مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سالمان الدولية 54 برنامجا تعليميا، وجامعة الجلالة 66 برنامجاً، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجاً، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجاً تعليمياً.