فيديو.. الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتقل رئيسة شعبة الحارسات

أقدم عدد من المستوطنين، أمس، على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بقيادة المتطرف يهودا غليك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 98 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحاته، فيما اعتقلت قوات الاحتلال موظفين في الأوقاف ومواطن ثالث كان يتواجد في باحات الاقصى خلال اقتحامه من قبل المستوطنين.

ولفتت الأوقاف إلى أن الاقتحامات جرت انطلاقا من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وتجولت بشكل استفزازي في باحات الأقصى وصولا إلى مصلى باب الرحمة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات أبو صبيح، وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.