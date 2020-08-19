عاجل.. لاشين: 797 مرشحا فرديا و100 قوائم خاضوا انتخابات الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

وقال لاشين: "797 مرشحا فرديا و100 مرشح قوائم ومثلهم احتياطي هم من خاضوا الانتخابات بعد تلقي الأوراق وفحصها ودراستها".

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.