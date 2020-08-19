تسليم جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية بالقليوبية

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية الفائزة ببطولة الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة لموسم 2019 / 2020، بقاعة نقابة المهندسين ببنها.

حضر الحفل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، ورئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندسة آمال عبدالحميد رئيس قطاع كهرباء القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس فوزي خاطر ممثل مديرية الموارد المائية والري، وصلاح الدين محمد مدير عام فرع الاتحاد الرياضي بالقليوبية.

وقال محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الحفل أقيم بالتنسيق والتعاون بين فرع الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بالقليوبية، واللجنة الرياضية بشركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية.