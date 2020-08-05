نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى شباب قرية كفر الحبش

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، زيارة إلى شباب وأهالى قرية كفر الحبش التابعة لمركز ومدينة كفر شكر اليوم الأربعاء، وذلك بناء على رغبتهم في زيارة للاستماع الى مشاكلهم والاستجابة لطلباتهم، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد مركز شباب الحبش، وطالب الشباب بضرورة توفير ملعب لهم لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تطوير صالة الجيم بالمركز.

كما قامت ريان بتفقد الشوارع وطرق أبواب المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم، وطالب الأهالى بضرورة توصيل الصرف الصحى للقرية حيث إنهم يعانون من ذلك بالإضافة إلى رصف الطرق، فضلا عن أنه قامت ريان بالتأكد من أعمال الإنارة بالقرية ووجود شركات نظافة تعمل على خدمة المواطنين لتوفير بيئة نظيفة.