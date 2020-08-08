إحالة عاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، عاملين بثلاث مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك في إطار المتابعات الميدانية والمفاجئة لمراكز الشباب، برئاسة مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، لعدد من مراكز شباب إدارتي بنها وكفر شكر.

وشملت الجولة، مراكز شباب جمجرة الجديدة، عزبة نجيب، عزبة زكي، منشأة بنها، كفر مويس، كفر الأربعين، التابعين لإدارة شباب بنها، ومراكز برقطا، كفر الحبش، التابعين لادارة شباب كفر شكر.

وأسفرت المتابعة عن إحالة العاملين بثلاث مركز شباب للشؤون القانونية، للتحقيق في تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية، وهي مراكز شبابجمجرة، ومنشأه بنها، وكفر مويس.

تهدف المتابعة إلى إعادة الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى متابعة مشكلات المراكز على أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات.