الوطنية للانتخابات: مخالفة واحدة في ضوابط الدعاية أحيلت للنيابة العامة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ انتخابات الشيوخ شهدت مخالفة في الدعاية الانتخابية بجنوب القاهرة أُحيلت للنيابة، موضحًا أنَّ اللجنة طوّرت موقع الناخب الإلكتروني، وشهدت تعاونًا كبيرًا مع الأجهزة المعنية خاصة القوات المسلحة.

لاشين: القوات المسلحة نقلت 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية للصعيد والمحافظات الحدودية

ولفت "لاشين"، في مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات، إلى أنَّ القوات المسلحة نقلت 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية للصعيد والمحافظات الحدودية، متابعًا "أجزنا للمصرين بالخارج التصويت بالبريد، ووضعنا إجراءات تتضمن شخصية وسرية الاقتراع وزودنا عدد اللجان الفرعية إذ أجريت في 14 ألف لجنة فرعية بـ27 لجنة عامة لتحقيق التباعد الاجتماعي".

لاشين: أجرينا الانتخابات في 14 ألف لجنة فرعية بـ27 لجنة عامة لتحقيق التباعد الاجتماعي

وتابع "لاشين": "جاءت انتخابات مجلس الشيوخ بتأمين الشرطة التي نقدر جهودها وبحضور مندوبي ووكلاء المرشحين ومتابعة المنظمات الاجتماعية وتغطية 33 مؤسسة محلية و162 مؤسسة دولية".