"الهيئة الوطنية" تعلن نتائج انتخابات الشيوخ بالقاهرة والقليوبية والدقهلية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

وقال "لاشين"، إنَّ نتائج انتخابات محافظة القاهرة عبدالحي رفاعي محمد عبيد وأحمد حسين فايق صبور وجمال أبو الفتوح محمد إبراهيم وياسر محمد زكي إبراهيم، وفؤاد عبدالسلام القاضي، ومحمد مجدي الدين المنزلاوي وخالد مصطفة عبدالرحيم وأحمد سمير زكريا ورأفت زكي سوس وهادي لويس مرجان".

وأضاف "لاشين"، أنه في محافظة القليوبية فاز كل من: "سيد عبدالحميد سالم حسن حجازي، سمير محمد البيومي أحمد، ومصطفى سعيد الطرباني ونصيف حفناوي العفيفي ومصطفى بيومي النفيلي"، وفي محافظة الدقهلية: "طارق أحمد محمد عبدالهادي وجمال عبدالظاهر محمد إسماعيل خضر ومحمد عبدالمعطي السيد وعبد عبده عطية، وثروت فتح الباب أبو الفتوح أحمد، ورضا محمد الحسيني الشافعي".

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.