رئيس "الوطنية للانتخابات" لنواب الشيوخ: كونوا نوابا لمصر كلها

هنأ المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ.

ووجه "لاشين" في كلمته بمؤتمر إعلان النتيجة، رسالة للفائزين قال فيها: "كونوا نوابا لمصر كلها وليس لدائرتكم فقط"، موجهًا الشكر لمن شارك، داعيًا من لم يشارك لممارسة حقه الانتخابي فيما بعد.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّه شارك نحو 797 مترشحًا على المقاعد الفردية و100 على القوائم ومثلهم احتياطي، لافتًا الى أنَّ هناك جولة إعادة في بعض المحافظات.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.