14 محافظة تخوض جولة إعادة الشيوخ: أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر الأبرز

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الآن.

وقال لاشين إن انتخابات مجلس الشيوخ تمت في 14092 لجنة فرعية 27 لجنة عامة، مشيرا إلى أن الانتخابات تمت تغطيتها من 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 مؤسسة إعلامية دولية.

وكشفت النتائج عن خوض 14 محافظة جولة الإعادة وهي محافظات: "الجيزة ودمياط، وبورسعيد والقليوبية والإسماعيلة والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح".

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.