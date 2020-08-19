136 ألف جنيه إيرادات "الغسالة" أمس

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات موسم أفلام العيد، بتحقيقه 136 ألفًا و210 جنيهات، أمس، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 94 ألفا و549 جنيهًا، فيما حصد فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 11 ألفًا و67 جنيهات، بينما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 6 آلاف و67 جنيهًا.

وتذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ577 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.