"الغسالة" يتصدر إيرادات السينما أمس بـ203 آلاف.. و"الفلوس" حقق 16 ألفا

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات موسم أفلام العيد، بتحقيقه 203 آلاف و129 جنيهات، أمس الأحد، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 16 ألفًا و243 جنيهًا، فيما حصد "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 14 ألفا و612 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ828 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.