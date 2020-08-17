رئيس التحرير

محمود مسلم

"الغسالة" يحقق أكثر من 10 ملايين جنيه رغم الـ"25% إشغال"

يعرض الفيلم حاليا في أكثر من 100 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية

كتب:

ضحى محمد
11:17 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
الغسالة

الغسالة

يستمر فيلم "الغسالة" في تحقيق الأرباح، بالرغم من استمرار عمل دور العرض بنسبة إشغال لا تتجاوز 25% خلال موسم عيد الأضحي وما يليه، لتتجاوز إيراداته حالياً 10 ملايين جنيه.

ويعرض الفيلم حالياً في أكثر من 100 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات والعالم العربي أيضاً.

وتدور قصة "الغسالة" حول "عمر"، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

"الغسالة" يشارك في بطولته كلا من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

اقرأ المزيد:

"الغسالة" يحصد 222 ألف جنيه خلال 24 ساعة

"الغسالة" يحقق 235 ألف جنيه في يوم واحد

6 خطوات للحفاظ على الغسالة الكهربائية وتوفير الكهرباء

"الغسالة" يحصد 9 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه

"الغسالة" يحقق ربع مليون جنيه في 24 ساعة