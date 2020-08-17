"الغسالة" يحقق أكثر من 10 ملايين جنيه رغم الـ"25% إشغال"

يستمر فيلم "الغسالة" في تحقيق الأرباح، بالرغم من استمرار عمل دور العرض بنسبة إشغال لا تتجاوز 25% خلال موسم عيد الأضحي وما يليه، لتتجاوز إيراداته حالياً 10 ملايين جنيه.

ويعرض الفيلم حالياً في أكثر من 100 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات والعالم العربي أيضاً.

وتدور قصة "الغسالة" حول "عمر"، الذي يحاول استخدامها كألة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

"الغسالة" يشارك في بطولته كلا من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.