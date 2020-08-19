وفاة ابنة الفنان عبدالغني قمر.. وأيمن بهجت قمر: كانت بتهزر من 5 ساعات

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، وفاة وفاة ابنة عمه الفنان الراحل عبدالغني قمر.

ونعى قمر ابنة عمه، عبر فيسبوك قائلاً: "البقاء لله في وفاة بنت عمي الغالية هبة عبد الغني قمر، لا حول ولا قوة إلا بالله في عز شبابها، وكانت لسه على الفيس البوك من خمس ساعات بتهزر، الدنيا مش مستاهلة ..الفاتحة".

الفنان عبدالغني قمر، شقيق المؤلف بهجت قمر، قدم مايقرب من 100 عمل فني، أشهرها دور "النجعاوي"، في فيلم 30 يوم في السجن، بطولة فريد شوقي، أبوبكر عزت، مديحة كامل، فضلًأ عن أفلام "البوسطجي، الرسالة، عنتر بن شداد، لا تذكريني، حب وحرمان، احنا التلامذة"، ورحل عن عالمنا عام 1981.