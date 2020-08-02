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تعافي حالتين من كورونا في مستشفى الحميات ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
03:45 م | الأحد 02 أغسطس 2020
مديرية الصحة في بني سويف

مديرية الصحة في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا، في مستشفى الحميات بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني .

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