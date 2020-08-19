في 4 دقائق.. عمرو دياب يكشف حبه ودلعه لدينا الشربيني بـ"أماكن السهر"

أكدت مصادر مقربة من عمرو دياب، أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" عبارة عن أربع دقائق كاملة، جرى تصويرها في أحد المنتجعات السياحية.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الكليب خاص لدينا الشربيني، وطيلة دقائق الكليب، يتغزل ويدلع دينا الشربيني، ويحملها على كتفيه، ويسيران معًا على الشاطئ.

وفي نهاية الكليب يجمع أصدقاءه، ومن بينهم عمرو منسي مع زوجته، ويشدو ويغني معهم كلمات الأغنية.

يذكر أن شبكة نتفليكس العالمية، أعلنت تعاقدها مع عمرو دياب، لتقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر، ويستمتع به العالم بأكمله".