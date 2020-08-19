"مهندسين القاهرة": نجهز ملفا للنقيب العام حول قانونية أرض "ثري لاند"

أعلنت نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة، صحة الموقف القانوني لشركة "ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي" بخصوص تملكها أرضًا بشرق الفيوم، مشيرة إلى تجهيز ملف لتقديمه للنقيب العام في هذا الخصوص ردًا على بعض المشككين في المشروع على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت النقابة، بيانًا، أشارت فيه إلى ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة بخصوص شركة ثري لاند للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي، والمتضمن الإشارة لخطاب صادر من إدارة الموارد المائية والري بشرق الفيوم، بدون تاريخ أو صادر أو تسجيل، ولم يحدد به موقع الأرض أو إحداثياتها.

وذكر البيان، أن نقابة مهندسي القاهرة بصدد إعداد ملف كامل للعرض على نقيب المهندسين في ذات الخصوص، متضمنًا كافة المستندات الدالة على أن كل ما تم تداوله من بيانات لا تمت للواقع بصلة، بل ومضللة، وسيتضمن أيضًا كل ما يثبت ملكية الأراضي لشركة ثري لاند، وأن تلك الأراضي تتوافر لها مصادر مياه أو كهرباء.

وبحسب البيان، سيتضمن الملف مستندات أخرى تؤكد مصداقية الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، والناتج عنه تعاقد ما يقارب من 16 مهندسًا لم يتقدم أي منهم بشكوى حول عدم توافر حصة المياه أو الكهرباء، أو حتى عدم وفاء الشركة بأي من التزامتها وفق بنود التعاقد.

وتابعت النقابة في بيانها، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من نشر أو ساهم في نشر أي أخبار مضللة على خلاف الواقع والحقيقة.

وأشارت النقابة إلى أنها على أتم الاستعداد لإطلاع كل من يرغب في الإطلاع على المستندات بمقر النقابة، تأكيدًا لمصداقيتها، وسيتم النشر لكامل المستندات فور العرض على نقيب المهندسين.