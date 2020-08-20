التنسيق والمنح والأماكن.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب القبول والتقدم للـ الجامعات الأهلية الثلاث الملك سلمان والجلالة والعلمين، غدًا، الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في مجال من مجالات الدراسة.

وترصد "الوطن" تفاصيل الجامعات الأهلية الموجودة في مصر على النحو التالي:

تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية، بالساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية، وتعرض الجامعات المصرية الأهلية مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سالمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.

جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء

وكان الدكتور خالد عبدالغفار أوضح أنّ هذه الجامعة تقام على ثلاثة فروع، الأول بـ"شرم الشيخ" ويقام على مساحة 35 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي: كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.

وفرع "رأس سدر"، ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي: الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.

وفرع "الطور"، ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

جامعة الجلالة بمحافظة السويس

تضم الجامعة 15 كلية، هي كليات العلوم الإجتماعية والانسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

جامعة العلمين الدولية

وكان الدكتور خالد عبد الغفار أشار إلى أنّها تضم 11 كلية، هي: إدارة الأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، ويوجد بها مستشفى جامعي.

جامعة المنصورة الدولية

تضم الجامعة 9 كليات، هي: إدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، وبها مستشفى جامعي، على أن يبدأ الدراسة بها العام المقبل.

تنسيق الجامعات الأهلية

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قال في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد" إنّ القبول في الجامعات الأهلية سيكون الحد الأدنى بها أقل بـ5% من الجامعات الحكومية وأنها ليست مقصورة على أبناء المحافظات المتواجد بها الجامعات.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية: 90% للطب البشري و85% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75% كلية الهندسة والطب البيطري، و65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، و55%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

المنح الدراسية بالجامعات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل مثل جامعة الجلالة والعلمين الدولية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.