بن راشد: الإمارات قدمت 108 مليارات درهم مساعدات في 5 سنوات لـ 42 دولة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن دولة الامارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق.

وأضاف "بن راشد"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الإمارات قدمت 108 مليارات درهم مساعدات خلال 5 سنوات لـ 42 دولة حول العالم.

وتابع: "ستستمر الإمارات على مبدأها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".