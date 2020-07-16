لطيفة تهنئ محمد بن راشد بعيد ميلاده: حفظك الله يا فخر العرب

هنأت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والذي يحتفل اليوم الموافق 15 يوليو، بعيد ميلاده.

ونشرت لطيفة صورة تجمعها بالشيخ محمد بن راشد، وعلقت: "حفظك الله ودمت فخرا للعرب والإنسانية جمعاء، الشيخ محمد فخر العرب".

من ناحية أخرى، تستعد المطربة التونسية لطرح أحدث أغانيها المصورة بعنوان "رد الباب وغرب"، وذلك خلال أيام عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وكانت لطيفة قد طرحت مؤخرا أغنية "للشمس"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وصورتها على طريقة فيديو كليب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي