استقالة إيهاب الطاهر أمين عام "الأطباء" على خلفية نعي عصام العريان

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء.

وجاء في نص الاستقالة:

وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء، الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي، الذي نشر على موقع النقابة العامة، للقيادي الإخواني عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية، بين أوساط الأطباء والمواطنين.

فإنني أوكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره، كما أنني لم أشارك إطلاقاً في هذا الأمر، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادي الاخواني الدكتور عصام العريان.

فهذا الأمر كان مقترح اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة.

كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضي ذلك.