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محمود مسلم

لبنان: قاضي التحقيق يأمر بحبس مسؤولين بميناء بيروت احتياطيًا

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(أ.ش.أ)
07:00 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
آثار انفجار ميناء بيروت

آثار انفجار ميناء بيروت

أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان القاضي فادي صوان، قرارًا بحبس مسؤولين اثنين من موظفي الميناء، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابهما في حضور الدفاع عنهما.

وكان القاضي صوان سبق وأصدر قرارًا مماثلاً بالحبس الاحتياطي قبل يومين، بحق المدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة ميناء بيروت البحري حسن قريطم.

وكانت النيابة العامة اللبنانية، أمرت بحبس 19 شخصًا بصورة احتياطية في التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت، قبل أن تُقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية برمتها إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين عن الواقعة لمحاكمتهم لاحقا أمام المجلس العدلي.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.

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