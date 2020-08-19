شاب يقتل شقيقه بطلق ناري لخلافات عائلية بأسيوط

أقدم شاب على قتل شقيقه بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزته، وذلك فى مشاجرة نشبت بينهما لخلافات عائلية، بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين شقيقين بقرية بني قرة بدائرة المركز، ووقوع قتيل.

وبالانتقال والإسعاف والمعاينة، تبين مقتل محمود ثابت صالح، 28 سنة، بطلق ناري، وبسؤال أفراد الأسرة أقروا بوقوع مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقه الأصغر "علي"، 26 سنة، أطلق على إثرها المتهم النار على شقيقه الذي يكبره بعامين بسبب خلافات عائلية، فأرداه قتيلًا، ولاذ بالفرار.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما يكثف ضباط مباحث القوصية جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.