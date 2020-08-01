بسبب خلافات عائلية.. سائق يشعل النيران في زوج شقيقته بالمنوفية

أشعل سائق يدعى "ا.ط" 32 سنة، النيران في زوج شقيقته "ر.ع" بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، في قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

تلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث الباجور، يفيد بقيام سائق يدعي "ا.ط" بإشعال النيران في زوج شقيقته "ر.ع" مستخدما البنزين، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث وعدد من أفراد الشرطة، للوقوف علي تفاصيل الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود، كما تم استدعاء الإسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على السائق المتهم واحتجازه بقسم شرطة الباجور.

وأكد مصدر بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وتم إجراء الإسعافات الأولية له ويخضع للرعاية من قبل الأطباء.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.