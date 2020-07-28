يذبح شقيقته ويسلمه نفسه للشرطة بسبب خلافات عائلية في قنا

أقدم شاب على ذبح شقيقته بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية، ثم سلم نفسه إلى الشرطة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة "زينب.ف.ع"، 27 عاما، ربة منزل، غارقة في دمائها، مذبوحة داخل منزلها.

وانتقل قيادات الأجهزة الأمنية في نجع حمادي إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل. وأوضحت التحريات الأولية قيام شقيق الضحية ويدعى "هيثم"، يعمل بدولة الكويت، بذبحها بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية، وسلم نفسه إلى الشرطة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.