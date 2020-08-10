التعليم العالي: ننتظر موافقة لجنة الأخلاقيات على مصل كورونا

قال الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، إن موعد افتتاح الجامعات الأهلية الثلاث "العلمين والملك سلمان والجلالة "، متوقف على صدور القرار الجمهوري ببدء الدراسة بها، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق، للانتهاء من كل تجهيزاتها.

وفيما يتعلق بالأبحاث التي تجرى على كورونا المستجد "كوفيد 19"، أوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة ممثلة في قطاع المستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة على استعداد تام لحدوث أي ارتفاع في أرقام المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن العمل يجري حاليا على الانتهاء من 3 لقاحات، التي أعلن عنها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنهم في طور تجارب الحيوانات، مضيفا أنه ينتظر حاليا، الموافقة النهائية للجنة الأخلاقيات على المصل الرابع المنتهي وكذلك الـ3 أدوية، وذلك من أجل بدء التجارب السريرية الإكلينيكية عليها.

وأضاف الشناوي أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتابع دوريا العمل في هذا الملف، مؤكدا أن هناك توجيهات بتذليل كل العقبات أمام الباحثين والعلماء بالجهات المختلفة.