استمرار غلق 6 أماكن بعد قرارات "الوزراء" بسبب كورونا.. تعرف عليها

عقد اليوم رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في حضور عدد كبير من الوزراء، للوقوف على مستجدات فيروس كورونا، وتحديد الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان أبرزها عودة صلاة الجمعة بدءًا من يوم 28 أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الأماكن التي يستمر غلقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كالتالي:

- استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا تسري عليها الضوابط والشروط المتبعة من إجراءات احترازية.

- استمرار منع إقامة أي مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء بقدر الإمكان لنحافظ على صحة المواطنين.

- استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية.

- استمرار غلق دور الملاهي في الأماكن المفتوحة، حيث سيجري السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الخاص باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، على الاستمرار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من جموع الشعب خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق، استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية.