مدبولي: أعداد إصابات كورونا في مصر مستقرة ونحذر من التهاون

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك استقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، وهناك تناقص كبير في الأعداد، لكن حتى الآن، لم نخرج بعد من الأزمة.

وشدد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لابد من التشديد على كل الشعب المصري، في الاستمرار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من جموع الشعب خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق، استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من ذلك، هو أن لا نشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس، مثلما حدثت مع دول أخرى، التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات بعد أن قلت.